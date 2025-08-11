Europa Press 11 AGO 2025 - 18:08h.

Un hombre de 46 años ha sido detenido en Vitoria tras hacer tocamientos a varias mujeres y empujar a los agentes

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron el pasado sábado a un varón, de 46 años, como presunto autor de un delito por desobediencia y resistencia grave a agentes de la autoridad, tras empujar a los agentes en el transcurso de una operación por haber tocado las nalgas de varias mujeres en la calle Mateo Benigno de Moraza de la capital alavesa.

En un comunicado, la Guardia Urbana ha trasladado que los hechos ocurrieron sobre las 00:00 horas cuando agentes que se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana fueron requeridos por varias personas, ya que un varón estaba tocándole las nalgas a varias mujeres y se había encarado a la gente del lugar.

Amenazó de muerte a dos policías

Tras darle alcance, los agentes se percataron de que el varón se encontraba embriagado e intentaron identificarle. El hombre reaccionó mal a la intervención y amenazó de muerte a los policías, que pidieron el refuerzo de otra patrulla. A su llegada, el hombre comenzó a empujar a los agentes, por lo que procedieron a su detención.