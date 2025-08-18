Ante el hallazgo de un objeto sospechoso en el mar, no se debe tocar ni mover en ningún caso.

Se trata de la tercera intervención en aguas del puerto en los últimos días

ValenciaEl Equipo de Desactivado de Explosivos (EDE) de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (UBMCM) de la Armada ha neutralizado una bomba de aviación de tipo Legionaria encontrada durante los trabajos de la draga IBL Battuta en el Puerto de València. Se trata de la tercera intervención en aguas del puerto en los últimos días y la séptima en lo que va de año, según ha informado la Armada.

La empresa de dragados Jan de Nul notificó el hallazgo al Centro de Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima (COVAM), que activó al equipo especialista de la Armada. Tras analizar las imágenes, los expertos determinaron que el artefacto era probablemente una bomba con cinco kilos de TNT aún intactos. Aunque la espoleta parecía dañada, el detonador y el multiplicador podrían seguir operativos, por lo que se recomendó su neutralización in situ.

Una vez en València, la Comandancia Naval coordinó una reunión con todos los organismos implicados. La Policía Portuaria estableció un perímetro de seguridad de 300 metros, mientras que la empresa de dragados trasladó sus trabajos fuera del área restringida. El Servicio de Emergencias del Puerto desplazó una ambulancia a la zona y representantes de la Guardia Civil y Policía Nacional también participaron en el operativo.

Detonación controlada en dos fases

Los especialistas del EDE realizaron primero una detonación controlada con cargas especiales, que logró destruir casi toda la carga explosiva del artefacto. Sin embargo, el multiplicador y los restos de la espoleta permanecían intactos, por lo que fue necesaria una segunda detonación para eliminar los últimos elementos de riesgo. Una vez asegurado el artefacto, los restos fueron trasladados al punto limpio de la UBMCM.

La Armada ha recordado que, ante el hallazgo de un objeto sospechoso en el mar, no se debe tocar ni mover en ningún caso. Es imprescindible avisar al Centro de Operaciones Marítimas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la Comandancia Naval correspondiente, ya que solo personal especializado está capacitado para manipular explosivos.