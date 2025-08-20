El centro escolar quedó inservible por los daños estructurales y se convirtió en escenario de una tragedia durante las tareas de limpieza.

Para asegurar la escolarización, la Conselleria ha puesto en marcha un plan de aulas prefabricadas y obras de reparación en los municipios más afectados.

ValenciaEl colegio Lluís Vives de Massanassa fue uno de los centros más castigados por la riada del pasado otoño. Además de quedar completamente inutilizado, su mal estado provocó una tragedia el 24 de noviembre de 2024, cuando un trabajador de 51 años murió al ceder parte de la cubierta durante las labores de limpieza. Otro operario resultó herido leve.

Meses después, y tras catalogarlo como irrecuperable por daños estructurales severos, han comenzado las obras de demolición. Los trabajos arrancaron con el vallado perimetral y restricciones de estacionamiento en la zona, y ya se ha procedido al derribo de una de las partes centrales del edificio.

La demolición del Lluís Vives forma parte de un paquete de actuaciones impulsado por la Conselleria de Educación, que ha adjudicado 3,3 millones de euros para el derribo de cinco centros afectados por la riada: el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el CEIP Orba de Alfafar, la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa y el CEIP Carme Miquel de Algemesí. En paralelo, el Consell declaró la emergencia para agilizar proyectos, dirección de obra y ejecuciones, con una inversión global de 4,7 millones de euros.

Alfafar, siguiente en la lista

Mientras avanzan las máquinas en Massanassa, Alfafar prepara el derribo del CEIP Orba, otro centro declarado irrecuperable tras la DANA. El municipio ha iniciado los trabajos previos y prevé comenzar la demolición en las próximas semanas.

Para asegurar la escolarización, la Conselleria ha puesto en marcha un plan de aulas prefabricadas y obras de reparación en los municipios más afectados. En Massanassa se invertirán 2,8 millones de euros para dar servicio al alumnado del Lluís Vives y la Ausiàs March, mientras que en Alfafar se destinarán 1,3 millones para sustituir temporalmente al CEIP Orba.

