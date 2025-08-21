El sanitario se recetó a sí mismo hasta en 58 ocasiones y utilizó los datos de familiares y pacientes

El médico, presuntamente adicto a los opioides, abusaba de su posición profesional para tramitar recetas de forma telemática

ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a un médico de 39 años como presunto autor de un delito de falsedad documental, tras aprovechar su cargo para falsificar recetas con el fin de obtener morfina destinada al autoconsumo.

Las investigaciones comenzaron en junio, cuando el coordinador de un centro de salud denunció la desaparición de cuatro viales de morfina. Poco después, se notificó un hecho similar en otro ambulatorio, donde faltaban siete ampollas. Los agentes constataron que el sospechoso había trabajado en ambos centros durante el periodo en el que se produjeron las irregularidades, coincidiendo con un aumento anómalo de prescripciones de este opioide.

Uso fraudulento de datos de familiares y pacientes

Según las pesquisas, el facultativo habría recetado morfina a nombre de su expareja y de su madre —quienes no necesitaban la medicación— y se habría prescrito a sí mismo hasta en 58 ocasiones. Además, los investigadores detectaron irregularidades en las recetas de siete pacientes que nunca habían requerido tratamiento con este fármaco.

El médico, presuntamente adicto a los opioides, abusaba de su posición profesional para tramitar recetas de forma telemática utilizando los datos personales de pacientes y familiares. Posteriormente acudía a farmacias para retirar el medicamento, alegando que los supuestos destinatarios no podían desplazarse.

Tras reunir todas las pruebas, la Policía Nacional procedió a su arresto. El hombre fue puesto en libertad tras declarar, aunque deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.