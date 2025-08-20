Los detenidos son dos hombres y una mujer de entre 28 y 57 años

Detenidos en Valencia una asistenta del hogar y su hijo por estafar más de 30.000 euros a una anciana a la que cuidaba

Compartir







Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a tres personas, dos hombres y una mujer de entre 28 y 57 años, acusados de acceder al domicilio de una anciana de 85 años con una llave falsa para robarle 120.000 euros en billetes de 200, que sustituyeron por recortes de papel para imitar los fajos originales.

Los arrestados presuntamente se habrían aprovechado de la situación especial de la víctima, quien no contaba con apoyo social o familiar cercano. La investigación fue desarrollada por los Grupos de Policía Judicial de la Brigada Provincial de Alicante y de la Comisaría de Distrito Centro, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE Dos policías abaten a un hombre que trató de agredirles con un cuchillo en una vivienda de Russafa, en Valencia

La víctima era una anciana especialmente vulnerable

Los hechos se iniciaron tras la denuncia presentada por la propia víctima, quien descubrió el robo al comprobar el contenido del estuche donde guardaba el dinero. Aunque los paquetes de billetes conservaban su cinta exterior, en el interior había papeles cortados del tamaño de billete de 200 euros.

Durante la investigación, la Policía Nacional pudo constatar que los implicados, vinculados a una empresa inmobiliaria, presuntamente habían establecido una relación de cercanía con la víctima, ganándose su confianza con ofrecimientos constantes como invitarla a la peluquería o acompañarla a actividades sociales. Aprovechando la baja red social de la que disponía, le ofrecieron incluso pasar dos días en un balneario fuera de la ciudad, tiempo que aprovecharon para al parecer perpetrar el robo.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil investiga la paliza mortal a un gorrilla en Valencia

Uno de los empleados de la inmobiliaria, que había asistido a la víctima en gestiones previas relacionadas con la compra y reforma de una vivienda, supuestamente accedió a la información sobre el dinero y a una copia de las llaves del domicilio. Este trabajador transmitió lo conocido a su jefe y administrador de la empresa, según la Policía Nacional.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Robo mientras estaba en un balneario

El administrador presuntamente fue el encargado de preparar los recortes de papel y ejecutar el robo en la vivienda. La madre del empleado que había asistido a la víctima, mucho más joven que esta, la invitó y acompañó al balneario durante dos días con el propósito de mantenerla alejada del domicilio. Un cuarto empleado, que trasladó a la víctima al balneario, no estaba al tanto del plan y fue utilizado sin saber que estaba siendo parte de una estrategia para un robo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El principal sospechoso fue detenido en un establecimiento hostelero de Alicante en el momento en el que se disponía a entregar parte del dinero sustraído. En esa actuación, se intervinieron 26.000 euros en efectivo y un teléfono móvil de alta gama. Horas después, fue arrestado el administrador de la inmobiliaria en la sede de la empresa. La última persona fue localizada y detenida en otro punto de la capital alicantina.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Durante la operación se realizaron cuatro registros. En concreto, dos en domicilios particulares y otros dos en las oficinas de la inmobiliaria presuntamente implicada. Dos de los detenidos, considerados los principales responsables intelectuales y materiales de los hechos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.