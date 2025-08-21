El estado del mar cambió en cuestión de minutos

Testigos relatan que incluso otros bañistas se lanzaron al agua para ayudar en medio del susto.

CastellónEn la Comunitat Valenciana se ha pasado en cuestión de horas de soportar una histórica ola de calor a sufrir una fuerte tormenta en la costa. El episodio más peligroso se vivió este miércoles en Benicàssim, donde el repentino cambio del mar sorprendió a decenas de bañistas y obligó a los socorristas a realizar seis rescates en apenas unos minutos.

La tarde había comenzado con bandera verde y un mar en calma, lo que animó a muchos a entrar al agua tras varios días de calor sofocante. Sin embargo, según fuentes municipales, a media tarde el mar cambió bruscamente de estado: las corrientes arrastraron a varias personas mar adentro, generando momentos de gran tensión. Testigos relatan que incluso otros bañistas se lanzaron al agua para ayudar en medio del susto.

La rápida intervención de los socorristas

La empresa responsable de vigilancia y socorrismo en la playa confirmó las seis intervenciones, todas con éxito. No se produjo ningún ahogamiento. “Esta vez no se trató de imprudencias, sino de un cambio repentino y súbito de las condiciones del mar”, han señalado desde el servicio.

En paralelo, la Policía Nacional informó de otro incidente en la playa Morro de Gos de Oropesa. Un agente de paisano, junto a un socorrista y un bañista, rescató a un hombre con signos de ahogamiento. El afectado logró llegar a la orilla, recibió asistencia inmediata y no precisó traslado hospitalario.

Aunque el temporal estaba previsto en las alertas meteorológicas, la rapidez con que se desató pilló desprevenidos a muchos veraneantes. Desde los servicios de socorrismo insisten en que las condiciones del mar pueden cambiar en minutos y recomiendan seguir siempre las señales de seguridad y las indicaciones de los equipos de vigilancia.