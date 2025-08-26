A la espera de los resultados de la autopsia, sospechan que podría haber muerto por una paliza

Los agentes han encontrado la casa revuelta y la documentación por el suelo

ValenciaLa Guardia Civil está investigando las causas de la muerte de Adelino L.M., un hombre de 60 años que había sido subinspector de la Policía Nacional. Su cuerpo ha sido hallado en una vivienda de la localidad valenciana de Riba-roja, según ha avanzado 'Levante-EMV' y han confirmado fuentes del instituto armado.

El aviso se ha recibido sobre las 18.00 horas de este lunes y hasta el lugar han acudido agentes del Equipo de Policía Judicial de Riba-roja de Túria.

No obstante, ante la sospecha de que pudiera tratarse de una muerte violenta, se han trasladado agentes del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de las investigaciones, según la misma información.

Podría haber muerto de los golpes

De acuerdo con la información publicada, los agentes han encontrado la casa revuelta y la documentación por el suelo.

Además, el cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia, por lo que a la espera de los resultados de la autopsia, creen que podría haber muerto como consecuencia de golpes recibidos.