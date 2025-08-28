La deflagración ha sacudido las instalaciones de esta empresa histórica del sector, ubicada en la ladera de la Sierra de Callosa

Los vecinos de la zona alertaron al 112 tras escuchar la fuerte explosión

AlicanteUna explosión registrada en una empresa pirotécnica ha causado la muerte de una persona este jueves poco después de las nueve de la mañana. La deflagración ha sacudido las instalaciones de esta empresa histórica del sector, ubicada en la ladera de la Sierra de Callosa, en el camino que conecta el casco urbano con el barrio de San Carlos y la N-340.

Movilización de emergencias

La gravedad del suceso ha obligado a desplegar un importante operativo de emergencias. En la zona trabajan seis dotaciones de bomberos, así como agentes de la Policía Local y la Guardia Civil. También se han desplazado varias ambulancias para prestar asistencia sanitaria, aunque finalmente solo se ha confirmado un fallecimiento.

La explosión se ha producido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos y el fuego ya ha sido estabilizado por bomberos. Se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Tanto la alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, como el Consorcio Provincial de Bomberos han confirmado oficialmente el siniestro y han pedido prudencia mientras se recopilan datos.