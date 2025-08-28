Días antes del suceso el atacante había amenazado a la víctima por haber mantenido una relación sentimental con su pareja

Muere un hombre tras un tiroteo en un barrio de Alaquàs, Valencia

ValenciaLa Policía continúa buscando al autor del asesinato de un hombre de 40 años que disparó a quemarropa en varias ocasiones al fallecido en la puerta de su casa y ante la mirada de su hijo menor de edad en el barrio valenciano de Alaquàs.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las nueve de la noche del miércoles entre las calles Balmes y Albacete del barrio de Los Faroles de este municipio situado al oeste del área metropolitana de la ciudad de Valencia y la víctima es de etnia gitana.

Expresidiario con numerosos antecedentes

La Policía busca al presunto autor del crimen, que habría huido en un vehículo de color rojo tras matar a la víctima, un expresidiario con numerosos antecedente. El suceso hacía indicar que estaba relacionado con un ajuste de cuentas por tráfico de drogas, pero se abre una nueva línea de investigación donde se habla de una venganza pasional.

Días antes del suceso el atacante había amenazado a la víctima por haber mantenido una relación sentimental con su pareja mientras él se encontraba cumpliendo condena en la cárcel.

Fue el hijo menor de la víctima quien abrió la puerta al asesino, tras preguntar este por su padre le dejó pasar y le disparó mientras se encontraba en el sofá viendo la televisión, según informa Las Provincias.

Desde el Ayuntamiento de Alaquàs se han puesto en contacto con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para reforzar durante los próximos días la presencia de la Policía Nacional en la zona, ante la preocupación que el suceso ha causado en la población.

En todo caso, el alcalde ha apuntado que, al parecer, el autor de los hechos, que aún no ha sido detenido, no es vecino de Alaquàs sino que reside en otra localidad.