Montserrat vuelve a registrar un seísmo en la localidad valenciana de Montserrat en dos días: nuevo terremoto de magnitud 1,8

Terremoto en Almussafes, Valencia, de magnitud 2.7 y dos menores en Silla

Compartir







La localidad valenciana de Montserrat ha registrado este jueves un terremoto de magnitud 1,8 y nueve kilómetros de profundidad, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Se trata del tercer seísmo en dos días.

El sismo se ha producido a las 16:42 horas de este jueves, con las coordenadas de latitud de 39.4024 y de longitud -0.6033. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado que el IGN indica que ha sido sentido por la población. Sin embargo, el 112 no ha recibido llamadas relacionadas con el terremoto.

Se trata del tercer terremoto en dos días en Montserrat, ya que este miércoles se produjo uno de magnitud 2,5 a las 4:04 horas, a una profundidad de 5 kilómetros; y otro de 1,8 de magnitud a las 7:57 horas, a una profundidad de 9 kilómetros.

Otros terremotos

A principios de julio, la localidad valenciana de Almussafes registró un terremoto de magnitud 2.7 que fue percibido también en los municipios cercanos de Silla y Benifaió, según ha informó el Instituto Geográfico Nacional y ha comunicado Emergencias de la Generalitat Valenciana a través de las redes sociales.

Además, esa misma jornada se han registrado otros dos terremotos menores en el término municipal de Silla, ha indicado también el Instituto Geográfico Nacional. Los tres seísmos de este martes se produjeron en menos de una hora, entre las 10.56 y las 11.41 horas.