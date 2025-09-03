Un hombre de 41 años y una mujer de 47 años han sido trasladadas hasta el Hospital de Sagunto por la inhalación de este gas tóxico

ValenciaEl 'gas de la risa', conocido como óxido nitroso por sus propiedades anestésicas y eufóricas, ha dejado varios intoxicados en una vivienda de la localidad valenciana de Sagunt, según ha informado el Consorcio de Bomberos de Valencia y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente se ha registrado este lunes, sobre las 6 horas, cuando seis personas se han intoxicado con ese gas tóxico, tal y como han concretado los bomberos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios --una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional-- y bomberos, que han intervenido para ventilar la vivienda.

Dos personas, un hombre de 41 años y una mujer de 47 años han sido trasladadas hasta el Hospital de Sagunto por inhalación del gas tóxico, han concretado desde el CICU.