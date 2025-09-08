La mayor parte de los clubes castellonenses han vestido sus redes sociales con crespones negros en señal de luto

Muere una persona y cinco resultan heridas al salirse un coche de la carretera CV-21 en Alcora, Castellón

El deporte de la provincia de Castellón está conmocionado tras el fallecimiento de un joven de Onda en un grave accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de l'Alcora. El siniestro, que tuvo lugar a primera hora del domingo, dejó además a otros cinco jóvenes heridos de gravedad, todos ellos con edades comprendidas entre los 20 y 22 años.

Anass Medah, era jugador del At. Onda Futsal

El joven fallecido, Anass Medah, era jugador del At. Onda Futsal, club que expresó su profundo pesar por la pérdida. En un comunicado, el equipo manifestó: "Desde At.Onda Fútbol Sala damos nuestro más sentido pésame a toda la familia de nuestro queridísimo jugador Anass Medah por su fallecimiento en un accidente de coche en el día de hoy 07/09/2025".

Asimismo, el CE Vila d'Onda, escuela de fútbol local donde Anass estaba muy vinculado, transmitió su condolencia y apoyo a familiares y amigos. En sus redes sociales destacaron la importancia de la unión en momentos tan difíciles y desearon una pronta recuperación a los heridos.

El impacto del accidente también se sintió en l'Alcora, donde el joven había jugado años atrás en el L'Alcora FS, entidad que también mostró sus condolencias por la tragedia. Otros clubes de la provincia, como Bisontes Playas de Castellón, se sumaron a las muestras de apoyo y solidaridad con la familia y compañeros del fallecido.

El Handbol Onda, vinculado a la familia por la participación de la hermana de Anass, también expresó su pesar y apoyo a la familia, deseando la recuperación de los heridos en su mensaje: "Desde el Handbol Onda queremos transmitir nuestro más sentido pésame a nuestra jugadora juvenil Manal Meddah, por el fallecimiento de su hermano Annas, en un trágico accidente de tráfico. Hacemos llegar todo nuestro apoyo y cariño a Manal, a su familia y a sus allegados en estos momentos tan difíciles. Deseamos una pronta recuperación a todas las personas heridas en el accidente", informa Mediterráneo.