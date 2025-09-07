Redacción Cataluña Europa Press 07 SEP 2025 - 19:54h.

Continúa abierta la investigación y todavía no pueden determinar la causa del accidente de tráfico

Un autocar con 55 pasajeros vuelca en la autopista C-32 en Santa Susanna, Barcelona: dos heridos graves

Compartir







BarcelonaLos bomberos creen que la vegetación ha amortiguado la caída del autobús que se ha accidentado este 7 de septiembre en la carretera C-32, cuando circulaba a la altura de Santa Susanna (Barcelona).

El jefe de intervención del Cuerpo Pep Colàs así lo ha explicado después del trabajo que han llevado a cabo los efectivos en ese punto kilométrico 127,7, en la vía sentido sur, a las 12:22 horas.

En declaraciones en el polideportivo de Pineda donde se ha atendido psicológicamente a los afectados, ha dicho que el vehículo se desplazó unos 30 metros hasta quedar volcado lateralmente.

Después de no girar en una curva a la izquierda, el autocar se precipitó por un terraplén donde hay una buena masa de plantas. Esta circunstancia ha tenido efecto positivo, según también el alcalde de Santa Susanna Joan Campolier.

PUEDE INTERESARTE Dos muertos y cuatro heridos tras chocar frontalmente dos coches en Porto Cristo, Mallorca

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, el regidor de la localidad ha negado que se trate de "un punto conflictivo" para la seguridad vial, tras registrarse igualmente otro siniestro en 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como resultado del impacto con la maleza, un total de 53 personas han recibido atención sanitaria. De ellas, diez han sido hospitalizadas, con dos heridos graves y uno menos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Todavía sin conocerse las causas del accidente

La subjefa territorial del SEM en la región sanitaria de Girona, Marisol Querol, ha precisado acerca de esos evacuados que, "de entrada no parecían críticos".

En el vehículo viajaban ciudadanos de varias nacionalidades, pues el servicio cubre una línea regular entre Lloret de Mar y el aeropuerto. Les han facilitado un transporte alternativo para completar su viaje.

El jefe regional operativo de la Región Policial Metropolitana Norte, Carles Corbacho, ha dicho que "se está investigando" y todavía no pueden determinar las causas del accidente.

Pasadas las 17 horas, Protección Civil ha dado por finalizada la prealerta por el suceso y también la acogida temporal de los que habían resultado ilesos en el centro municipal en Pineda.