El accidente de tráfico se produjo a las 8:15 horas en el kilómetros 2 de la CV-21 en Alcora, Castellón

Entre los evacuados, todos veinteañeros, uno sufre un traumatismo cerebral y otro una fractura de tibia

CastellónUn grave accidente de tráfico registrado este 7 de septiembre se ha saldado con una persona muerta y cinco heridas tras salirse un coche que circulaba por la carretera CV-21 en Alcora (Castellón).

Así lo han confirmado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Esta víctima mortal se suma a las 228 de este verano en siniestros viales de nuestro país.

El aviso del suceso que ha tenido lugar en la provincia castellonense lo recibió emergencias a las 8:15 horas. De inmediato, movilizó a una ambulancia SAMU, dos de SVB y una de SVA, además de a un helicóptero medicalizado.

Hasta el kilómetros dos de la vía autonómica acudieron los efectivos junto a tres dotaciones de bomberos del parque de la Plana Baja y Alcalatén. "No había atrapados", han asegurado desde el Cuerpo.

Tras ayudar a los sanitarios a evacuar a los afectados, retiraron el turismo accidentado de una zona de matorrales, donde estaba completamente volcado y con visibles desperfectos.

Según ha indicado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, debido al siniestro se han producido incluso daños en el tendido eléctrico, así como en la carretera.

Fractura de tibia y traumatismo cerebral

Acerca de los evacuados, todos veinteañeros, fueron trasladados al Hospital General de Castellón y Hospital de la Plana. Dos jóvenes presentaban contusiones múltiples y uno de ellos fractura de tibia.

Un tercero tenía una herida abierta en la pierna además de contusiones en el abdomen y otro un traumatismo cerebral. Una chica con hematomas también en la pared abdominal cierra el balance médico.