La otra conductora ha resultado herida grave y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta

El siniestro ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha durante más de tres horas

GironaUna conductora de 33 años ha muerto este lunes a primera hora en un choque frontal con otro coche en el punto kilométrico 1,8 de la carretera la GI-555 en Sils (Girona).

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 06:10 horas tras la colisión frontal de dos turismos por causas que todavía se están investigando.

Como consecuencia del choque, una mujer de 33 años y vecina de Sils ha fallecido y la otra conductora ha resultado herida grave, por lo que ha sido trasladada al Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta.

Reabierta la carretera tres horas más tarde

El siniestro ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha durante más de tres horas, y se han activado ocho patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima, son 99 las personas fallecidas en las carreteras catalanas este 2025, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).