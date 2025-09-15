Una mujer de 46 años ha sido detenida en Calpe por presuntamente haber estafado más de 30.000 euros a una anciana de 91 años

Una mujer de 46 años ha sido detenida en Calpe (Alicante) por presuntamente haber estafado más de 30.000 euros a una anciana de 91 años a la que cuidaba, usando su tarjeta sin su consentimiento entre los meses de enero y agosto de este año, según ha informado la Guardia Civil.

La sospechosa aprovechaba los fines de semana, cuando cuidaba a la persona mayor, para hacer extracciones de efectivo en dos cajeros automáticos próximos al domicilio de la víctima, siempre de madrugada y una vez que comprobaba que ella estaba durmiendo. Los extractos eran de entre 500 y 800 euros por operación, llegando a acumular un montante total superior a 30.000 euros.

La perjudicada, residente en Calpe, detectó más de cuarenta operaciones fraudulentas en sus cuentas bancarias y la arrestada, vecina de Dénia (Alicante) y sin antecedentes policiales, está acusada de un delito continuado de estafa con abuso de confianza y de otro de hurto.

Ha sido puesta en libertad

Tras ser detenida el pasado día 8 en el marco de la operación Confianza Rota, la autoridad judicial ha decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares, según el instituto armado.