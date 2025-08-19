Los arrestados habrían realizado transferencias, pagos con tarjeta y extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la víctima

Detenidos en Valencia tres jóvenes por estafar 20.000 euros con la técnica del 'hijo en apuros'

Compartir







ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer de 43 años y a su hijo de 24 por presuntamente estafar más de 30.000 euros a una anciana de 71 años a la que la primera cuidaba. Según la investigación, los arrestados habrían realizado transferencias, pagos con tarjeta y extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la víctima, incluso después de su fallecimiento en septiembre de 2024.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un familiar de la mujer en el distrito de Patraix. Los agentes detectaron numerosos movimientos bancarios sospechosos que no habrían sido autorizados por la fallecida. Además, comprobaron que la cuidadora, que atendía a la víctima desde 2023, tenía acceso a su domicilio, a sus cartillas y a sus tarjetas.

Las pesquisas se centraron en la asistenta y en su hijo, después de que se comprobara que varias de las transferencias no autorizadas iban dirigidas a una cuenta bancaria a nombre de él. Finalmente, los policías localizaron a ambos y procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de estafa.

Tras su arresto, madre e hijo ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.