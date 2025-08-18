Los arrestados lograron engañar a una madre y a su hijo, miembros de una misma familia, haciéndose pasar por la hija

La víctima, preocupada, realizó los envíos hasta que finalmente se percató de que había sido engañada

ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres personas, dos mujeres y un hombre, de entre 19 y 28 años, como presuntos autores de un delito de estafa bajo la conocida modalidad del “hijo en apuros”. Los arrestados lograron engañar a una madre y a su hijo, miembros de una misma familia, haciéndose pasar por la hija de este último y consiguiendo que les transfirieran casi 20.000 euros.

La investigación arrancó tras la denuncia presentada en la comisaría de Móstoles (Madrid), donde una mujer alertó de que había recibido un mensaje de texto en el que alguien, simulando ser su hija y alegando encontrarse en una situación de urgencia, le solicitaba varias transferencias bancarias. La víctima, preocupada, realizó los envíos hasta que finalmente se percató de que había sido engañada.

El modus operandi: mensajes de urgencia

En este tipo de fraude, los delincuentes suelen contactar con personas de edad avanzada, principalmente padres y madres, haciéndose pasar por sus hijos mediante mensajes de texto o mensajería instantánea. Alegan haber perdido o dañado el teléfono móvil y solicitan dinero de forma urgente para sufragar gastos médicos, de viaje o incluso la compra de un nuevo dispositivo. El uso de un número desconocido se justifica diciendo que escriben “desde el teléfono de un amigo”.

Tras varias indagaciones, los agentes identificaron a los tres sospechosos, titulares de diversas cuentas bancarias en las que recibieron hasta cinco transferencias de las víctimas. Finalmente fueron localizados en la ciudad de València por agentes de la Comisaría de Tránsitos. Todos ellos fueron detenidos y puestos a disposición judicial. Entre los arrestados, uno contaba con antecedentes policiales previos y otro se encontraba en situación irregular en España.