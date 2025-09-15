El padre y el hermano de la bebé fallecida en Calpe tras ser arrollada por un coche que cayó cuesta abajo presenciaron el suceso

La bebé murió tras ser arrollada por el coche aparcado que cayó cuesta abajo: su madre está en estado crítico

El accidente que ha conmocionado a la localidad alicantina de Calpe este domingo no solo se ha cobrado la vida de una bebé de apenas 20 días y dejado a su madre en estado crítico; también ha dejado una huella imborrable en quienes presenciaron el suceso desde apenas unos metros de distancia: el padre de la pequeña y su hijo mayor, un niño de tan solo cuatro años.

Ambos se encontraban cerca de la madre y la recién nacida en el momento en que el coche aparcado y sin conductor comenzó a deslizarse cuesta abajo por una calle con fuerte pendiente en la urbanización La Empedrola. Según fuentes locales como 'Todo Alicante', fue todo cuestión de segundos.

El vehículo, que estaba estacionado, perdió el control (posiblemente por un fallo en el freno de mano o porque no estaba correctamente activado) y se lanzó calle abajo a gran velocidad, arrollando de lleno el carrito donde iba la bebé y a su madre, que caminaba junto a él.

El padre y el pequeño fueron testigos del impacto brutal

El padre y el pequeño fueron testigos del impacto brutal. Vieron, sin poder hacer nada, cómo el coche golpeaba con fuerza a la madre y a la niña. La escena, de una violencia desgarradora, ocurrió ante sus ojos, en una fracción de segundo. Desde ese momento, la familia ha quedado completamente devastada.

Aunque el niño resultó ileso físicamente, las consecuencias emocionales son profundas. El entorno familiar ha comenzado a movilizarse para apoyar al hombre, que ahora debe afrontar la pérdida de su hija recién nacida y el estado crítico de su esposa, que permanece ingresada en la UCI del Hospital de Dénia, donde ha sido intervenida quirúrgicamente y ha perdido una pierna.

Mientras la Policía investiga si el freno de mano falló o si el vehículo fue mal estacionado, el dolor de la familia trasciende cualquier explicación técnica. Las muestras de solidaridad se han multiplicado en Calpe, pero nada parece suficiente ante el vacío que deja un accidente que ha destrozado la vida de quienes lo vivieron desde tan cerca.