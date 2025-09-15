Un trágico accidente ha acabado con la vida de un bebé de apenas 20 días en Calpe, Alicante

El padre y marido de las víctimas y el otro hijo, de 4 años, presenciaron el suceso

CalpeUn trágico accidente ha acabado con la vida de un bebé de apenas 20 días en Calpe, Alicante. Además, la madre de la pequeña se encuentra ingresada en estado crítico en la UCI del Hospital de Dénia.

Los hechos ocurrieron este pasado domingo, cuando un coche estacionado cerca de una urbanización se desplazó de manera incontrolada cuesta abajo, arrollando a la madre, que paseaba a su bebé en un carrito. El padre y marido de las víctimas y el otro hijo, de 4 años, presenciaron el terrible suceso, según recogen medios locales como 'Todo Alicante' y 'Levante'.

La bebé falleció en la UCI neonatal del Hospital de la Fe de Valencia

Los servicios de Emergencia acudieron al lugar de inmediato y estabilizaron a la mujer, que fue trasladada al hospital, donde ha sufrido la amputación de una pierna. La bebé fue llevada a la UCI neonatal del Hospital de la Fe de Valencia, pero finalmente falleció pese a los intentos de los sanitarios de mantenerla con vida.

Tras el trágico suceso, la Policía ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro. Todo apunta a que el coche se habría desplazado cuesta abajo sin control por un fallo en el freno de mano.