Dos encapuchados manipularon el cajero y tras ponerse a resguardo activaron con un dispositivo los explosivos que destrozaron el cajero situado en un centro comercial

Los vecinos han difundido el vídeo por las redes sociales para denunciar la falta de efectivos de seguridad

AlicanteDos encapuchados reventaron el cajero automático de una sucursal de Bankinter situada en el centro comercial Los Dolses de Orihuela Costa este lunes sobre las 5 de madrugada.

Un taxista que estaba trabajando en la zona, vio a los dos hombres manipulando el cajero. Tras unos minutos los dos encapuchados abandonaron el lugar y cuando estaban a resguardo activaron un dispositivo que activó los explosivos que habían colocado previamente.

Como consecuencia de la defraglación, el cajero quedó totalmente destrozado, pero los ladrones no consiguieron acceder al dinero y huyeron a pie.

Inmediatamente acudieron al lugar efectivos de la Policía Local de Orihuela que acordonaron el lugar. Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de localizar a los autores del intento frustrado de robo.

Más seguridad

Los vecinos de Orihuela Costa difundieron el suceso en sus redes sociales, a la vez que recordaron una vez más su histórica demanda de mayor presencia de efectivos policiales ante el aumento de la criminalidad en la zona, como el reciente apuñalamiento de un joven irlandes en junio y el tiroteo de otro irlandes días antes.

Desde el ayuntamiento de la localidad, el alcalde ha prometido incrementar el número de agentes de la policía local. Mientras que también reclaman un cuartel de la Guardia Civil permanente en la zona.