Este grupo formado por nueve jubilados acuden cada jueves a una residencia y cantan su repertorio repleto de canciones populares que los ancianos cantan y bailan

ValenciaCuando era joven Michel, un jubilado francés que vive en Valencia, acudía junto a un grupo de amigos a cantar a la residencia donde estaba internada su abuela y años más tarde, volvió a hacerlo en el centro en el que estaba su madre. Ahora, tras retirarse y con tiempo libre, se propuso repetir la experiencia y le comentó su idea a su amiga María Jesús. "Me contó que los ancianos se ponían muy contentos y me pidió ayuda para buscar a gente que estuviera dispuesta a unirse al grupo", explica María Jesús, una donostiarra de 79 años aficionada a cantar.

María Jesús pensó en formar un Ochote, grupos de ocho personas típicos de su tierra, que se juntan para cantar en bares, fiestas y por las calles. Al final consiguió juntar a nueve jubilados, que como ella recibieron la propuesta con mucha ilusión.

Para empezar, eligieron las canciones de su repertorio, tienen 21. "Son canciones de la época en la que éramos jóvenes que todos conocen.

Con todo preparado comenzaron a ofrecerse a residencias de ancianos de la provincia de Valencia para ir a cantar y la respuesta fue increíble. "Tenemos ya 18 o 19 residencias a las que vamos regularmente. Cantamos cada jueves de forma totalmente gratuita", explica María Jesús.

Desde entonces, los ancianos esperan con ilusión sus conciertos. "Las mujeres van a la peluquería el día que vamos a ir para ponerse guapas y los hombres también se arreglan. Durante una hora están en la gloria, cantan con nosotros, bailan, algunos hasta se levantan de la silla de ruedas, y es una fiesta para ellos", cuenta.

Los grandes olvidados

En los tres años que llevan de gira continua, han podido comprobar el efecto positivo que tienen en sus fans. "Son los grandes olvidados. Se les mete en estos centros y están muy solos. Cada vez somos más conscientes de los beneficios que les proporcionan nuestros conciertos. Se ponen las pilas".

Los grandes momentos llegan con temas como "Eva María se fue" y "Cuando calienta el sol". "Sin duda, la estrella es "Hola don Pepito, hola don José. Siempre que suena la gente se pone a cantar y bailar. Es muy divertido".

Tras la experiencia, los Kara 8T piensan seguir visitando residencias, mientras las fuerzas aguanten. "Tendrían que haber más grupos. Siempre que terminamos nos preguntan cuándo vamos a volver".