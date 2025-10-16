El hombre, que está separado de la madre de los niños, está acusado de un delito de sustracción de menores

La madre ha denunciado que los cuatro niños fueron secuestrados el pasado mes de agosto por su padre

Un hombre ha sido detenido en Valencia, acusado de haber secuestrado a cuatro de sus cinco hijos menores y de llevárselos a Argelia, donde permanecen. Su exmujer y madre de los niños presentó la denuncia contra el hombre, que ya se encuentra en prisión provisional, según fuentes policiales.

El detenido, de nacionalidad argelina, está acusado de un delito de sustracción de menores, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

La madre ha denunciado que los cuatro niños fueron secuestrados el pasado mes de agosto y que están siendo víctimas de malos tratos por parte del padre en Argelia.

El hombre se encuentra en prisión provisional, acusado de sustracción de menores

El titular del Juzgado de Instrucción 9 de València, en funciones de guardia, ha decretado, este miércoles, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, mientras permanece la causa abierta y se continúan investigando los hechos.

El Juzgado de Instrucción 21 de la capital valenciana, que ya tenía diligencias abiertas por este asunto con anterioridad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.