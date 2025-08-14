Los menores, de uno, tres y seis años, fueron hallados hambrientos y en condiciones insalubres en el domicilio familiar

La casa presentaba suciedad, desorden y botellas de alcohol al alcance de los menores

AlicanteLa Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 29 años y su pareja de 27 por un presunto delito de abandono de menores, después de que dejaran solos durante varias horas a sus tres hijos de uno, tres y seis años. Además, la investigación apunta a que esta práctica se realizaba de forma habitual.

Los hechos ocurrieron el sábado, sobre las 21:30 horas, en el barrio de Colonia Requena. Una llamada a Emergencias alertó de que varios niños llevaban horas solos en un balcón. Agentes de la Policía Nacional y Policía Local acudieron al lugar y comprobaron que los menores —dos niñas y un niño— estaban sin supervisión.

Fue la hija mayor, de seis años y llorando, quien abrió la puerta a los agentes. Relató que sus padres habían salido «a comprar» sobre las tres de la tarde, pero no habían regresado. Los pequeños no habían comido y mostraban signos de abandono.

Condiciones insalubres y peligro para los niños

El domicilio presentaba suciedad, desorden y botellas de alcohol al alcance de los menores. Según el atestado, el bebé de un año estaba en el suelo con una lata de cerveza en la mano y el pañal sucio desde hacía horas. Los agentes constataron que los niños se encontraban “claramente desatendidos”.

Una vecina confirmó a la Policía que la pareja dejaba solos a los hijos con frecuencia y que los menores lloraban durante horas. La niña mayor añadió que sus padres «se emborrachaban y peleaban mucho» y expresó su deseo de vivir con sus abuelos.

Localización de los padres

El padre fue localizado en un bar cercano, media hora después del aviso. Alegó que venía de trabajar, pero los agentes detectaron olor a alcohol y problemas de dicción. Tiene antecedentes por malos tratos. La madre, localizada por teléfono, confesó que estaba «de fiesta» y tardó otros 30 minutos en llegar al domicilio.

Ambos fueron detenidos por abandono de menores y trasladados a dependencias policiales. La Policía Judicial se hizo cargo de las diligencias y los puso a disposición del juzgado de guardia de Alicante, que decretó su libertad provisional.

Los tres menores quedaron bajo el cuidado de un familiar. La Administración autonómica decidirá ahora las medidas oportunas sobre su guarda y custodia.

