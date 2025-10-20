Carlos Plá 20 OCT 2025 - 14:57h.

Sin ascensor en su edificio, Juan no podía salir a la calle por sus problemas de movilidad y poco a poco se fue deteriorando física y psicológicamente

ValenciaComo ocurrió con miles de edificios en las poblaciones de la zona cero golpeadas por la DANA del pasado 29 de octubre, el agua y el fango dejaron sin ascensor la finca en la que vivían los padres de Ada en Catarroja (Valencia). "Mi madre tenía 82 años y me padre 83. Su piso está en un cuarto piso y desde las inundaciones solo salían para acudir a las citas que tenían programadas en el hospital", explica Ada.

Encerrado en casa, Juan comenzó poco a poco a sumirse en la tristeza y tras caer en una profunda depresión acabó muriendo. Su hija atribuye su muerte al encierro obligado que sufrió en sus últimos meses de vida por la falta de ascensor. "No podía llevar su rutina y eso le provocó un gran deterioro fisico y psicológico. Perdió la ilusión y se dejó ir", asegura su hija.

Con la movilidad reducida, Juan no podía bajar por las escaleras. "La muerte de mi abuelo fue muy dura porque no podía salir de casa", insiste su nieta María.

Víctima postdana

A su dramática muerte, se suma la circunstancia de que un día después de perder la vida, se puso en marcha el ascensor de su edificio. "No llegó a usarlo", lamenta su nieta, que explica que "sin ver el sol, sin pasear, sin ver a sus amigos. Al final las personas mayores como mi abuelo psicológicamente están muy mal".

Juan, como otras muchas personas, es una víctima postdana. "También son víctimas porque les cambió la vida", asegura Ada.

Historias como la de Juan se repiten en los municipios afectados por la DANA. 356 días después de las catastróficas inundaciones todavía quedan 780 ascensores sin reparar y decenas de personas siguen encerradas en sus casas a la espera de una solución para recuperar sus vidas.