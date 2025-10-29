Carlos Plá 29 OCT 2025 - 12:55h.

Sonia ya decidió abandonar el funeral por las víctimas de la DANA celebrado el pasado mes de diciembre en la Catedral de Valencia por la presencia de políticos

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA: "Necesitamos que Mazón sea juzgado para poder hacer el duelo"

ValenciaSonia Fuster, vecina de Picanya e hija de Ernesto, víctima de la DANA, afronta el día en el que se cumple el primer aniversario de la muerte de su padre y de la tragedia con una enorme carga emocional.

A Sonia le cuesta especialmente hablar hoy de la muerte de su padre. A Ernesto le sorprendió el tsunami de agua que llegó a Picanya desde el barranco del Poyo conduciendo y falleció ahogado en el interior del vehículo, como otras muchas víctimas. "El no avisar a la gente y la prevención podría haber evitado muchas muertes, una de ellas la de mi padre", señaló Sonia el día del funeral que se celebró el pasado mes de diciembre en memoria de los fallecidos en la Catedral de Valencia, y del que se salió al ver la presencia de diferentes cargos políticos. "Venía al funeral por mi padre, pero no quería compartir espacio con los responsables de su muerte. Sentí rabia, impotencia y al mismo tiempo incredulidad de verlos".

Por la misma razón, Sonia no acudirá al funeral de estado que se celebra este miércoles por la tarde en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. "No me voy a sentir cómoda asistiendo al funeral porque la representación política está de más, me da igual de un color que de otro, creo que era un día para la intimidad de las familias", afirma Sonia, que explica que "todos los políticos deberían haber denegado la invitación. Esas sillas que van a estar ocupadas por cargos políticos en un acto de gratitud y de conciliación con el pueblo, deberían estar ocupadas por los que de verdad estuvieron con nosotros como los voluntarios, asociaciones, Protección Civil, bomberos y demás. Los que realmente nos ayudaron".

Pide respeto a su decisión

Como víctima pide respeto para su decisión, de la misma forma que ella respeta a todas aquellas víctimas que sí van a asistir al funeral, como Ana María Coll, con la que ha coincidio este miércoles, que perdió a su marido y su hijo de tres años en Sot de Chera, y que va a llevar al funeral una foto de Ernesto. "Cada uno lo quiere vivir, dentro de su proceso de duelo, de la manera que cada uno considera".

Por eso, Sonia ha preferido asistir al acto que se ha organizado en Picanya. "Prefiero vivirlo en la privacidad de un acto que van a hacer en mi pueblo, donde van a ir mis vecinos, que son los que sufrieron y padecieron con nosotros las terribles consecuencias del 29 de octubre de 2024".