Carlos Plá Valencia, 29 OCT 2025 - 07:00h.

Las víctimas piden a Mazón que no asista al Funeral de Estado de esta tarde y que si lo hace, llegue a las 20:28, la misma hora a la que llegó al Cecopi el 29 de octubre de 2024

Roberto, un guardia civil experto en tragedias, rescató decenas de cadáveres en la DANA: "Jamás pensé que podía pasar algo así en España"

Cuadros severos de estrés postraumático, infinidad de enfermedades psicosomáticas y una mezcla de profunda tristeza y rabia. Es lo que llevan viviendo cada uno de los días desde el pasado 29 octubre de 2024, las 229 familias, de las 229 víctimas mortales que perdieron la vida en las inundaciones provocadas por la DANA que arrasó decenas de localidades de la provincia de Valencia. "Estamos en tratamiento para soportar el día a día, perdemos peso, desarrollamos enfermedades de todo tipo que vienen y van sin saber porqué, tenemos lagunas mentales. Detrás de todo está el estrés", afirma.

Unas secuelas que se agravan con el recuerdo de lo vivido, ahora que se cumple un año de una tragedia sin precedentes en nuestro país. "Estos días están siendo muy difíciles porque recordamos lo pasado ese día. Mi padre falleció y mi marido y mi hija estuvieron a punto de perder la vida cuando acudían a rescatarlo, pero no quiero entrar en detalles porque me hace mucho mal revivirlo", cuenta Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, que se pregunta: "¿Cómo se gestiona la muerte de un familiar que no ha fallecido ni por enfermedad ni por accidente?Como le digo a mi psicóloga, no hay ninguna jurisprudencia emocional sobre esto. Los afectados no sabemos cómo enfrentarnos a ello y los propios psicólogos tampoco".

Unas problemas psicológicos que persisten con el paso del tiempo debido a que todavía no han podido iniciar el duelo por sus familiares fallecidos. "No podemos superarlo mientras que los responsables políticos de la tragedia sigan ahí. Cada día conocemos noticias más dolorosas, que dejan en evidencia lo que ya sabíamos, como los vídeos del Cecopi, que ha permitido saber quién estaba al mando, quién tenía las compentencias aunque no era competente", explica Rosa Álvarez, que afirma que "es un dolor brutal que no podemos afrontar. Necesitamos que Mazón sea juzgado para poder hacer el duelo de nuestros familiares fallecidos y poder seguir adelante. Pero aunque la jueza lo ha invitado a declarar como investigado, no se le puede investigar porque está aforado".

La presidenta de la Víctimas Mortales de la DANA lamenta que un año después "estemos exáctamente igual. Mazón no asume ninguna responsabilidad, viviendo en una realidad paraleda, instalado en la mentira desde el primer momento y repartiendo culpas a todo el que pasaba por ahí".

Una actitud, la del presidente de la Generalitat Valenciana, que Rosa Álvarez asegura que se debe a que "tiene rasgos psicopáticos, que no es lo mismo que ser un psicópata. No tiene empatía y, por lo tanto, no tiene consciencia de hacer daño a terceros. Eso le permite dormir por las noches y engordar, como se ha visto, mientras que el resto perdemos peso".

Unas responsabilidades en la gestión de la tragedia que las víctimas amplían a otros miembros del Consell, que tampoco han dimitido, además de los ya investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso. "La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, como consellera de Bienestar Social por su gestión de las residencias, y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, por dejar a toda la comunidad educativa sin ninguna directriz de cómo actuar ese día, de hecho nosotros tenemos a dos familias enteras que fallecieron cuando iban a recoger a sus hijos al colegio, mientras él se iba a Alicante, a su tierra a la una del mediodía. También solicitamos sus dimisiones y ya veremos qué ocurre a nivel judicial".

Rosa Álvarez, también tiene grabadas en la memoria, unas palabras del vicepresidente para la reconstrucción, Gan Pampols. "Este hombre que ha pasado sin pena ni gloria, llegó a responsabilizar a las víctimas mortales, personas que ya no pueden defenderse, de su propia muerte porque, según dijo, bajaron a los garajes a por sus coches y murieron porque no tenían las prioridades claras".

Funeral de Estado

Dentro de unas horas, los familiares de las víctimas asistirán al Funeral de Estado por los 229 fallecidos, acompañados por Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, y el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades nacionales, autonómicas y locales, en el acto que se celebrará en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Un funeral al que también asistirá, a pesar de las víctimas, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Entendemos que tiene que ser invitado por ser el presidente, no por él porque no es nadie, aunque lo que nosotros pedimos es que no asista ya que no estuvo el 29 de octubre de 2024, que no esté el 29 de octubre de 2025. Y si asiste, que venga a las 20:28 horas, la misma hora a la que acudió al Cecopi, cuando nuestros familiares ya habían muerto".

Instrucción impecable

La última esperanza de los familiares de las víctimas de la DANA para que se haga justicia está en los tribunales y muestran su más absoluta confianza en las actuaciones que está llevando a cabo la jueza que instruye la causa de la gestión de la DANA. "La instrucción está siendo impecable. La jueza está recabando la información de todas las personas que han tenido algo que ver. Tiene todo nuestro apoyo", afirma.