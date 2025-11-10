Selim Khouani, un hombre francés con problemas psicológicos desaparecido el 4 de abril de 2025 y su familia lo denunció en junio en Alzira

ValenciaLa Policía Nacional ha localizado a Selim Khouani, un ciudadano francés con problemas psicológicos desaparecido el 4 de abril de 2025 en Francia.

El pasado 26 de octubre una patrulla de seguridad ciudadana acudió a un aviso en la localidad de Algemesí (Valencia) que alertaba de una discusión en la calle entre dos hombres. Cuando los agentes llegaron identificaron a uno de ellos, pero no pudieron hacerlo con el otro. Al trasladarlo a comisaría comprobaron que existía sobre él una alerta por desaparición. La denuncia se había interpuesto el pasado mes de junio en Alzira (Valencia) por la familia.

Una vez identificado fue trasladado a un centro hospitalario para su valoración, ya que sufre problemas psiquiátricos.

Desde la Policía Nacional se ha informado en todo momento a la familia de Khouani, que ha agradecido el trabajo de la policía española, y su padre se trasladó a Valencia para estar junto a él en el hospital, donde sigue recibiendo atención médica, a la espera de que reciba el alta y pueda regresar a su país.