Maitena Berrueco 10 NOV 2025 - 12:37h.

El cartel con una foto reciente de Ferrándiz ha aparecido en una céntrica plaza de Andoain

Miedo por un asesino en serie en libertad: "Si le vemos, nos cambiamos de acera”

San SebastiánJoaquín Ferrándiz, considerado el primer asesino en serie de España, llevaba, hasta hace unos días, una vida aparentemente normal en Andoain, a donde se mudó el pasado año, tras cumplir 25 años de condena. Sin embargo, la alerta ha cundido en el pueblo. Nadie quiere tener de vecino al hombre que en la década de los 90 violó y mató a cinco mujeres en Castellón.

Desde que se supo que Joaquín Ferrándiz, tras salir de la cárcel, se había ido a vivir a Andoain, el miedo ha cundido en esta población guipuzcoana, donde en las últimas horas ha aparecido un cartel con una foto reciente de Ferrándiz, que en la actualidad tiene 60 años, y un aviso de “Cuidado”.

En el cartel, que ha aparecido pegado sobre un mapa de la localidad en una céntrica plaza, se puede leer : “¡¡Cuidado!! Violador y Asesino de cinco mujeres suelto en Andoain, ¡¡¡Fuera de Andoain!!!”. El texto en euskera y castellano acompaña a la foto en blanco y negro de Ferrándiz, en la actualidad.

Mudanza a Euskadi

Joaquín Ferrándiz fue condenado a 69 años de prisión por matar a cinco mujeres e intentar matar a otras dos, y salió en libertad en 2023, tras haber cumplido el máximo de 25 años, que permite la ley por la que fue juzgado. Todos los crímenes los cometió en Castellón, entre 1995 y 1998: violó y mató a mujeres en varios municipios.

El testimonio de una última víctima que sí logró escapar de sus garras resultó clave para su arresto. Las autoridades, con ayuda incluso del FBI, consiguieron dar con él después de trazar un círculo en el mapa de los puntos en los que había actuado hasta ese momento. De ahí que, popularmente, después se le conociera como el 'asesino del círculo'.

Hace dos años abandonó la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y se le perdió la pista. Ferrándiz no ha regresado a su localidad natal ni a la provincia de Castellón, donde cometió hasta cinco crímenes. La sentencia le prohíbe acercarse a las localidades donde cometió los crímenes: Castelló de la Plana, Benicàssim y Onda, hasta julio de 2028.

El expresidiario se instaló en el País Vasco. Primero, en la localidad guipuzcoana de Irun, más tarde en Bilbao y desde junio de 2024, en Andoain.

El hombre, que en la actualidad tiene 60 años y trabaja en una empresa nacional de alimentación, no siguió en prisión ningún programa de rehabilitación a agresores sexuales seriales. Además, desde su puesta en libertad, pesa contra él una orden de alejamiento de una mujer que le ha denunciado por acoso. La Ertzaintza ha extremado la vigilancia sobre este individuo, al que los vecinos tampoco quitan ojo.