El menor ingirió el fruto seco que le ofreció otro niño de mayor edad y sufrió un atragantamiento

ValenciaUn niño de dos años falleció el pasado martes 11 de noviembre tras, presuntamente, atragantarse con un anacardo en un parque del barrio de Campanar, en València. Según los primeros informes, el menor ingirió el fruto seco que le ofreció otro niño de mayor edad y sufrió un atragantamiento.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, momento en el que se solicitó la intervención del CICU para asistir al menor, que se encontraba inconsciente. Ante la urgencia, se movilizó una unidad del SAMU, una unidad SVA de enfermería y una unidad SVB para prestar asistencia inmediata. Mientras llegaban los servicios de emergencia, desde el CICU se ofrecieron instrucciones telefónicas a los presentes sobre cómo proceder en la reanimación inicial.

Intervención de los servicios médicos

Una vez en el lugar los servicios sanitarios realizaron la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al menor de 2 años. Posteriormente fue evacuado al Hospital La Fe pero falleció durante el traslado. A la llegada al parque, los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y aplicaron otras técnicas de soporte vital. Posteriormente fue trasladado al Hospital La Fe de València donde falleció durante el traslado.