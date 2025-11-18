Los agentes encontraron al joven con graves lesiones en el brazo, la muñeca, el muslo y la espalda, que obligaron a trasladarlo a un centro hospitalario

La carpeta roja del tío Toni en la secta sexual de Vistabella: así guardaba los miedos de cada integrante

Compartir







ValenciaLa Brigada de Homicidios de la Policía Nacional investiga la agresión con arma blanca sufrida por un joven este lunes.

Los hechos se produjeron a las 19:30 horas en la calle Viana del centro de la ciudad. Varias patrullas se desplazaron al lugar y encontraron a un joven con graves lesiones provocadas por arma blanca en el brazo, la muñeca, el muslo y la espalda, que obligaron a trasladarlo a un centro hospitalario para recibir atención médica, según han informado fuentes policiales.

Los investigadores tratan de localizar al agresor o agresores y determinar las causas que han provocado el ataque.