Valencia
Agresiones

Brutal agresión con arma blanca a un joven en el centro de Valencia: la policía busca a los agresores

La policía atendió a la víctima que fue trasladada a un centro hospitalario
ValenciaLa Brigada de Homicidios de la Policía Nacional investiga la agresión con arma blanca sufrida por un joven este lunes.

Los hechos se produjeron a las 19:30 horas en la calle Viana del centro de la ciudad. Varias patrullas se desplazaron al lugar y encontraron a un joven con graves lesiones provocadas por arma blanca en el brazo, la muñeca, el muslo y la espalda, que obligaron a trasladarlo a un centro hospitalario para recibir atención médica, según han informado fuentes policiales.

Los investigadores tratan de localizar al agresor o agresores y determinar las causas que han provocado el ataque.

