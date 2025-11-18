En la habitación del propio Tío Toni encontraron una carpeta roja en la que se podía leer la palabra “miedo”

Secta de Vistabella: el Tío Toni abusaba sexualmente de su hija mediante hipnosis

CastellónEl juicio por los abusos sexuales realizados por los líderes de una comunidad de carácter pseudorreligioso asentada en la masía de La Chaparra de Vistabella, Castellón, ha continuado este lunes en la Audiencia Provincial.

Ante el tribunal han declarado tres policías nacionales que participaron en el registro de la masía en 2022, detallando lo que hallaron en las dependencias donde estaba establecida la secta.

Además de destacar las grandes dimensiones de La Chaparra, por lo que tuvieron que dividir en dos los registros, aseguran que en cada habitación hallaron un ejemplar del libro escrito por el líder de la secta, Tío Toni, titulado ‘La respuesta de un líder’.

También encontraron en la mayoría de las dependencias “muchos juguetes sexuales”, recoge El Mediterráneo.

En la habitación del propio Tío Toni encontraron una carpeta roja en la que se podía leer la palabra “miedo” en la que había “una lista exhaustiva sobre los miedos e inseguridades de cada miembro” de la secta y era utilizada como “herramienta de control”, según relató el agente.

Seis acusados

El fiscal solicita para los seis acusados -cinco mujeres y un hombre- penas que oscilan entre los 16 y los 76 años de prisión por nueve delitos de abuso sexual -seis de ellos a menor de edad- y un delito de asociación ilícita.

El ministerio público les acusa de formar parte de una secta en torno a la figura de un líder que ofrecía y sometía a sus miembros a terapias supuestamente sanadoras basadas en ritos sexuales.

El dirigente de la comunidad falleció en 2022 cuando se encontraba en prisión provisional