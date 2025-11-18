Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Valencia
Agresión sexual

En el registro de la secta de Vistabella encontraron numerosos juguetes sexuales y una carpeta con los “miedos” de cada integrante

Juicio en la Audiencia de Castellón por la secta de Vistabella
Juicio en la Audiencia de Castellón por la secta de VistabellaEuropa Press
Compartir

CastellónEl juicio por los abusos sexuales realizados por los líderes de una comunidad de carácter pseudorreligioso asentada en la masía de La Chaparra de Vistabella, Castellón, ha continuado este lunes en la Audiencia Provincial.

Ante el tribunal han declarado tres policías nacionales que participaron en el registro de la masía en 2022, detallando lo que hallaron en las dependencias donde estaba establecida la secta.

PUEDE INTERESARTE

Además de destacar las grandes dimensiones de La Chaparra, por lo que tuvieron que dividir en dos los registros, aseguran que en cada habitación hallaron un ejemplar del libro escrito por el líder de la secta, Tío Toni, titulado ‘La respuesta de un líder’.

También encontraron en la mayoría de las dependencias “muchos juguetes sexuales”, recoge El Mediterráneo.

En la habitación del propio Tío Toni encontraron una carpeta roja en la que se podía leer la palabra “miedo” en la que había “una lista exhaustiva sobre los miedos e inseguridades de cada miembro” de la secta y era utilizada como “herramienta de control”, según relató el agente.

PUEDE INTERESARTE
Imagen de la masía en la que se ubicaba la secta del Tío Toni
Imagen de la masía en la que se ubicaba la secta del Tío ToniEuropa Press

Seis acusados

El fiscal solicita para los seis acusados -cinco mujeres y un hombre- penas que oscilan entre los 16 y los 76 años de prisión por nueve delitos de abuso sexual -seis de ellos a menor de edad- y un delito de asociación ilícita.

El ministerio público les acusa de formar parte de una secta en torno a la figura de un líder que ofrecía y sometía a sus miembros a terapias supuestamente sanadoras basadas en ritos sexuales.

El dirigente de la comunidad falleció en 2022 cuando se encontraba en prisión provisional

Temas