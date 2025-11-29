Después de acabar unas tareas, la víctima quedó atrapado entre dos máquinas durante unos movimientos

Se ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del accidente laboral ocurrido este 28 de noviembre

ValenciaUn trabajador de 56 años murió este 28 de noviembre cuando realizaba labores de limpieza y reconstrucción por la dana en el municipio de Casinos (Valencia). Así lo ha confirmado el el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a Europa Press.

El accidente laboral se produjo por la mañana cuando el hombre quedó atrapado entre dos máquinas, según han detallado fuentes sanitarias. Al realizar unos movimientos de vehículos pesados tras finalizar unas tareas que tenía asignadas, ocurrió el siniestro.

Los médicos desplazados hasta el lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón, que estaba empleado por una compañía subcontratada por Tragsa. La que se encarga de ejecutar trabajos de reconstrucción para distintas administraciones.

Investigación abierta

La Conselleria de Medio Ambiente ha ofrecido esos detalles sobre la víctima, mientras se ha abierto ya una investigación por parte de Inspección de Trabajo y la Guardia Civil. Tratarán de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.