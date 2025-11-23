Asturias y León declararon el sábado dos días de luto oficial que finalizan el lunes

El accidente de la mina de Vega de Rengos, Asturias, pudo tener un origen geológico: "Hubo un desprendimiento ni previsto ni calculado"

Compartir







Este domingo tienen lugar los funerales de Óscar Díaz Rodríguez y de Anilson Soares, los dos mineros fallecidos en el accidente de la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea. Tanto Asturias como León declararon el sábado dos días de luto oficial, por lo que las banderas ondean a media asta hasta las 16:00 horas del lunes.

El funeral de Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años, tiene lugar a las 14.00 horas, tras lo cual recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio Funeraria Narcea, con salida prevista a la 13.15 horas. La misa de cuerpo presente se completará con una ceremonia el sábado 6 de diciembre en la misma iglesia parroquial.

PUEDE INTERESARTE La explotación de Vega de Rengos superó una inspección de seguridad un día antes del accidente en el que han muerto dos mineros

El del minero Anilson Soares, fallecido a los 42 años tiene lugar este domingo en Caboalles de Abajo, localidad perteneciente al municipio de Villablino, en la provincia de León, donde residía.

Los familiares y amigos del minero fallecido podrán despedirse en la capilla ardiente que se organizará en el Tanatorio San Miguel, mientras que el funeral será a las 16.00 horas en la iglesia Parroquial de Cabaolles de Abajo.

PUEDE INTERESARTE El Parlamento asturiano aprueba crear una comisión de investigación sobre el accidente minero de Cerredo

Óscar Díaz Rodríguez y Anilson Soares, los dos mineros fallecidos

Óscar Díaz Rodríguez y Anilson Soares se encontraban en el interior de la explotación minera que gestiona la empresa TyC Narce, junto a otro compañero, cuando se produjo un derrumbe poco antes de las 17.00 horas del viernes a un kilómetro y medio de la boca mina. Ambos perdieron la vida, mientras que el otro trabajador pudo salir por sus propios medios y dar la voz de alarma.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantuvo movilizados a efectivos de Bomberos con base en Cangas del Narcea, al Grupo de Rescate y al helicóptero medicalizado, así como a uno de los helicópteros multifunción que trasladó hasta el lugar a la Brigada de Salvamento Minero, llegando a la zona a las 18.18 horas. La sala del 112 también informó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El cuerpo del trabajador Óscar Díaz Rodríguez, vecino de Cangas del Narcea, fue el primero que localizaron los rescatadores de la Brigada de Salvamento Minero, que más tarde darían con el de Anilson Soares, oriundo de Cabo Verde, pero residente en Villablino (León).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 16.58 horas. En la llamada se informaba de un hundimiento del terreno, y dos mineros atrapados, en la planta dos. Posteriormente, se indicó que eran tres los mineros con los que no se tiene contacto.