La exconsellera ha insistido en que el primer borrador del mensaje del que tuvo constancia es el que le presentó Suárez "poco antes de las 19 horas"

Las administraciones de lotería de la zona DANA siguen sin cobrar las indemnizaciones por los décimos perdidos: Lucas perdió casi 200.000 euros

Compartir







La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas sostiene que ni el debate sobre el posible confinamiento de la población ni las correcciones ortográficas del texto retrasaron el envío del mensaje Es-Alert a la población la tarde del 29 de octubre, el día de la DANA.

Fuentes de la defensa de Pradas investigada en la causa penal sobre la gestión de la DANA han explicado, tras conocer la declaración como testigo ante la jueza de Catarroja del subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, que el debate sobre el confinamiento de la población fue "paralelo al envío del Es-Alert".

También que la petición de Pradas de avisar a los alcaldes de los municipios afectados por la posible ruptura de la presa de Forata se produjo "mientras los técnicos trabajaban en la elaboración del borrador del Es-Alert", por lo que "esto tampoco influyó en su retraso".

Asimismo, la exconsellera ha insistido en que el primer borrador del mensaje del que tuvo constancia es el que le presentó Suárez "poco antes de las 19 horas", que se leyó en el Cecopi y que pedía a la población que "permaneciese en sus domicilios", sin mención alguna a plantas altas