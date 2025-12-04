Carlos Plá 04 DIC 2025 - 17:01h.

Passarela, la librería de Picanya que resurgió del barro con la ayuda de escritores y lectores: "La DANA le dio siete vueltas a la ficción"

ValenciaLucas y su mujer tuvieron que salir huyendo de la administración de lotería que regentan en Paiporta. "Nos pilló trabajando. Salimos, cerramos puerta y bajamos las persianas, pensando, ya volveremos", recuerda Lucas.

En cuestión de minutos, el agua y el lodo se llevó todo por delante el 29 de octubre de 2024, incluidos casi 200.000 euros en billetes de lotería. "Teníamos mucha lotería fuera de las cajas porque venían muchos clientes y teníamos que atenderlos. Cuando cerramos no nos imáginábamos lo que iba a pasar, creíamos que entraría un palmo de agua y no guardamos los boletos. Cuando volvimos todo lo que había fuera de las cajas fuertes había desapecido", explica Lucas.

Más de un año después, el Consorcio de Seguros todavía no les ha dado una respuesta sobre la indemnización de los billetes destrozados. "Hemos presentado toda la documentación que nos han solicitado, pero no nos han contestado nada. No tenemos ni un sí ni un no. Estamos en un limbo", lamenta.

Con esa deuda a cuestas, se pusieron a trabajar a destajo para poder abrir el 2 de diciembre y llegar a la campaña de Navidad, la más importante del año. Para ello tuvieron que recurrir a sus ahorros y a la ayuda de sus más allegados. "Tirando de amistades, familiares, préstamos y de nuestro bolsillo porque toda la lotería que desapareció ya la hemos abonado al organismo".

Abandonados a su suerte

Un caso que no es excepcional, la mayoría de las administraciones de la zona DANA se encuentran en una situación similar y siguen a la espera de cobrar las indemnizaciones. "No se han cerrado todavía los expedientes y por lo tanto no nos puede abonar la totalidad de las pérdidas que hemos sufrido", asegura la lotera, que explica que "después de más de un año debería estar todo resuelto".

La realidad es que ninguna administración, que sufrió la pérdida de los billetes, ha recibido el 100% de las indemnizaciones y los loteros, agobiados por los pagos, se sienten abandonados a su suerte.