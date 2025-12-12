El herido, mayor de edad, permanece ingresado en estado estable y, por el momento, no se ha producido ninguna detención relacionada con este tiroteo

Un herido en un tiroteo en plena calle del barrio de Sant Andreu de Barcelona: buscan a dos autores

Compartir







AlicanteUn ciudadano británico permanece ingresado en el Hospital de Torrevieja tras recibir varios impactos de bala anoche Orihuela-Costa (Alicante).

Sobre las 22 horas de este jueves, la Guardia Civil fue alertada por el 112 sobre un posible herido por arma de fuego en Monte Zenia. Cuando los agentes llegaron al lugar, el herido había sido trasladado en ambulancia al centro hospitalario para ser atendido de urgencia por los impacto de bala que había recibido.

El herido, mayor de edad, permanece ingresado en estado estable, según han informado fuentes del instituto armado.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada se ha hecho cargo de la investigación de este tiroteo.

Por el momento no ha habido ninguna detención en relación con este caso y no han trascendido las circunstancias en las que se produjo.