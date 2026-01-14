Detenido un policía nacional por realizar tocamientos y comentarios sexuales a una agente en prácticas

La agresión sexual, que incomodó a la denunciante, se produjo durante la fiesta posterior a la comida de Navidad, en un pub de Valencia

Varios compañeros afirmaron no ser la primera vez que este policía realizaba estos actos con agentes en prácticas

Agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) arrestaron el pasado viernes en Valencia a un policía del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) por tocarle los pechos a una agente en prácticas, sin el consentimiento de esta, y realizarle todo tipo de comentarios sexuales, que incomodaron a la denunciante, durante la fiesta posterior a la comida de Navidad, en un pub de Valencia.

Los tocamientos se produjeron el pasado 19 de diciembre cuando la agente en prácticas se disponía a marcharse del local de ocio y comenzó a despedirse de los compañeros. El compañero que presuntamente llevó a cabo estas agresiones permanece detenido y será puesto a disposición judicial.

No era la primera vez que esto ocurría

A lo largo de la noche de los hechos, el ahora arrestado había estado realizando todo tipo de comentarios de índole sexual hacia esta misma policía, haciendo comentarios sobre su físico y proposiciones sexuales que la joven agente rechazó.

“Ahora que no tienes pareja, tú lo que tienes que hacer es follar mucho, que estás muy buena. Si me das 150 euros, ahora mismo vamos al baño y te follo”, son algunos de los comentarios que recoge la denuncia.

Pese a la negativa de la policía en prácticas, que no le dio pie a nada más y se vio limitada en su actitud por respeto al ser su superior jerárquico, el policía detenido volvió a la carga antes de que se marchara del local. En ese momento le hizo comentarios sobre su físico haciendo referencia a su culo y sus pechos. Al tiempo que decía que “sus tetas eran muy pequeñas para su gusto”, el presunto agresor sexual estiró su brazo y apretó uno de los pechos a la agente en prácticas.

La agresión fue presenciada por un compañero que le recriminó la acción y se encaró con él, teniendo que intervenir un tercer policía para separarlos. En esos momentos había más testigos, a alguno de los cuales declaran que tampoco les extrañó el comportamiento de su compañero, asegurando que no era la primera vez que el denunciante realizaba comentarios de ese tipo con chicas en prácticas.

Mensajes de disculpa y arrepentimiento

Al día siguiente el policía llamó a la agente a la que había realizado presuntamente tocamientos sin su consentimiento y al no cogerle el teléfono le mandó varios mensajes de Whatsapp en los que le pedía disculpas y reconocía los hechos, asegurándole que está muy arrepentido por su comportamiento. Un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valencia lo dejó en libertad con cargos y por el momento no ha acordado orden de alejamiento respecto de la denunciante.