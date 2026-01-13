La mujer presuntamente asesinada por su marido en Badajoz fue hospitalizada con "signos de una brutal paliza"

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz, cuyo marido de 81 años ha ingresado en prisión

Detenido un hombre de 81 años acusado de asesinar a su mujer de 78 en Badajoz

Compartir







Prisión para el asesino de la última víctima de violencia de género en Badajoz. El presunto agresor, un hombre de 81 años, quebró la orden de alejamiento que le había impuesto el juzgado tras agredir a su pareja, una mujer de 78 años, en su domicilio familiar. La víctima fue trasladada al hospital con graves lesiones derivadas de la paliza, pero falleció este pasado lunes a pesar de los esfuerzos médicos por salvar su vida.

Según informa Tania Sánchez, periodista de 'Informativos Telecinco', el acusado llegó incluso a presentarse en el hospital donde estaba ingresada la víctima, una mujer de 78 años que ingresó con "signos de una brutal paliza". La Policía Nacional continúa con la investigación abierta. Lo investiga "como un posible caso de violencia de género".

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre por la muerte de su pareja hace casi un año en Palma: la autopsia descarta que sufriera una intoxicación

Según fuentes locales, la agresión se habría producido el pasado jueves en un bloque de tres alturas ubicado en la calle Manuel Henao Muñoz, en la barriada de San Roque. Lo que en un principio parecía una agresión grave terminó provocando el fallecimiento de la mujer este pasado lunes.

Condena institucional e investigación de los hechos

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha expresado su profundo pesar por este nuevo caso de violencia machista. Manzano ha subrayado la urgencia de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir estos crímenes y ha señalado que “ni una sola mujer debe morir a causa de la violencia machista”, insistiendo en la colaboración entre administraciones para erradicar esta lacra social.

De confirmarse como violencia de género, este sería el cuarto caso registrado en lo que va de año. La Policía Nacional continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del agresor, mientras la sociedad extremeña sigue consternada por la tragedia de esta mujer que perdió la vida de manera violenta en su propio hogar.