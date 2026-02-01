El varón se coló en la pista y estuvo varios minutos de pie, moviéndose encima del avión

La Guardia Civil logró que el individuo bajase y fue evacuado a un hospital por su estado psíquico

Compartir







ValenciaCurioso e impactante motivo por el un vuelo se tuvo que retrasar más de dos horas en el aeropuerto de Valencia este 31 de enero. Un hombre alterado estaba subido al techo del avión.

Fuentes de Aena han confirmado lo sucedido en las pistas de salida de Manises. El individuo, del que no han trascendido más datos, se coló allí y escaló hasta lo alto de la aeronave.

PUEDE INTERESARTE Un controlador aéreo se queda dormido y obliga a un avión a sobrevolar 18 minutos el mar Mediterráneo

Minutos antes de las 18 horas, algunos pasajeros observaron desde la puerta de embarque cómo el varón se encontraba encima, desplazándose a pie desde la parte trasera a la delantera.

También llevaba una mochila oscura que se había quitado de la espalda. Parecía hablar solo, en un momento dado bebió algo de una botella y después se desprendió de una camiseta que vestía.

PUEDE INTERESARTE Un avión que cubría la ruta entre Madrid-París tiene que aterrizar de emergencia tras el impacto de un ave

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una pasajera grabó un vídeo de cuatro minutos que está circulando por redes sociales, donde se aprecia la actuación del hombre en el avión de la compañía Vueling.

Evacuado a un hospital por su estado psíquico

El trayecto debía empezar a las 18:35 horas, según han precisado fuentes de Aena a Europa Press. El destino final era Ámsterdam (Países Bajos).

Sin embargo, los trabajadores de la aerolínea avisaron a la Guardia Civil, que acudió al lugar para tratar de resolver la situación que impedía volar.

Los agentes lograron que el implicado bajase de la aeronave y una ambulancia igualmente alertada lo trasladó a un hospital, dado que su estado psíquico estaba alterado.

En cualquier caso, fue denunciado por incumplir la Ley de Seguridad Aérea. El hecho acontecido no repercutió en que hubiesen más retrasos de otros vuelos.