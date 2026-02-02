Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo, por lo que dispusieron un operativo para su detención

El pederasta fugitivo capturado en A Coruña amenazó con tirarse al vacío en su detención

Compartir







SevillaLa Policía Nacional ha detenido a Julián Herrera Nieto, uno de los 10 fugitivos más buscados por las autoridades. Según la propia web de la Policía Nacional, era de peligrosidad alta, y estaba buscado por delito contra la salud pública, delito de tenencia ilícita de arma y delito de blanqueo de capitales.

Según ha compartido el cuerpo de Policía Nacional en sus redes sociales, la operación pudo llevarse a cabo después de que los agentes localizaron el domicilio del fugitivo, por lo que dispusieron un operativo para su detención.

PUEDE INTERESARTE Así trató de huir por los tejados el fugitivo Vázquez Patiño, el pederasta detenido en A Coruña por agresión sexual a una niña

Según la Policía, la colaboración ciudadana ha vuelto a ser clave para poder detener a este fugitivo, reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Los otros fugitivos más buscados por la Policía Nacional

La Policía Nacional compartió una lista con los 10 fugitivos más buscados para solicitar colaboración ciudadana que lleve a localizar a estos prófugos de la justicia. De esos 10, 6 ya han sido detenidos, incluyendo la reciente detención de Julián Herrera Nieto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la lista figuran 'jefes' de organizaciones de narcotraficantes como Jesús Manuel Heredia, alias 'El Pantoja', que todavía no ha sido detenido. También hay otros prófugos considerados muy peligrosos un condenado por asesinato con alevosía y otros fugitivos buscados por múltiples robos con violencia o por trata de seres humanos llegando a obligar a su hermana menor y a su pareja a prostituirse.

Estos son los 4 fugados que quedan sin localizar:

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde la Policía han recordado que la colaboración ciudadana puede ser determinante para su localización, por lo que ha habilitado una dirección de correo electrónico, losmasbuscados@policia.es, para recibir cualquier pista sobre el paradero de estos fugitivos.