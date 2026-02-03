Carlos Plá Valencia, 03 FEB 2026 - 13:21h.

La víctima sufría las agresiones y las amenazas por parte de los detenidos en el centro escolar al que asistía y en lugares de ocio y celebraciones a las que acudía

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Ontinyent a 14 jóvenes, de 15 a 20 años, como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas, tras al parecer, humillar, vejar y degradar a una persona por razón de transfobia.

Los hechos comenzaron a producirse en el mes de junio de 2024 en diferentes ámbitos de la vida de la víctima, que había cambiado de sexo, como el centro escolar al que asistía, lugares de ocio y celebraciones, perpetrándose estos hechos por jóvenes de su entorno en reiteradas ocasiones.

Agentes pertenecientes a la Comisaría Local de Ontinyent junto con el equipo de Extremismo Violento y Odio perteneciente a la Brigada Provincial de Información de Valencia, tras tener conocimiento de todo ello, comenzaron con la investigación, realizando todas las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los posibles autores.

Agresiones grupales

Los agentes pudieron constatar la información aportada por la víctima, demostrándose las agresiones grupales físicas y verbales, amenazas y humillaciones producidas hacia la persona afectada, para potenciar la intimidación ejercida sobre ella.

Tras numerosas pesquisas, los investigadores identificaron y localizaron a los presuntos responsables, resultando ser 14 jóvenes de entre 15 a 20 años, los cuales fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas.

Los arrestados, uno con antecedentes policiales, han quedado en libertad, excepto uno de ellos, que a requerimiento de la Fiscalía de Menores fue trasladado a su disposición y se decretó su internamiento en un centro de menores.