26 NOV 2025

La Guardia Civil detiene a un influencer con más de 125.000 seguidores por difundir mensajes de odio y discriminación hacia las mujeres a través de redes sociales

El detenido promovía comentarios misóginos e intolerantes en publicaciones y emisiones en directo, en una investigación del Equipo REDO de Sevilla

SevillaLa Guardia Civil de Sevilla ha detenido a una persona por difundir contenidos que promovían el odio, la hostilidad y la discriminación contra las mujeres a través de sus perfiles en redes sociales. La detención se ha producido tras una investigación desarrollada por el Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de Sevilla, en coordinación con la Fiscalía Delegada para los Delitos de Odio y contra la Discriminación.

La investigación comenzó después de que los Servicios Sociales Comunitarios presentaran una denuncia en un puesto de la Guardia Civil de la Campiña sevillana, alertando de la existencia de publicaciones realizadas por el ahora detenido contra las mujeres. A raíz de la denuncia, los agentes del REDO centraron sus pesquisas en el entorno virtual del sospechoso. Durante la investigación, pudieron constatar un gran número de publicaciones y emisiones en directo ("lives") en las que el detenido promovía de forma directa la hostilidad hacia las mujeres mediante comentarios denigrantes, misóginos e intolerantes.

La Guardia Civil ha señalado que la detención se ha realizado sobre una persona a la que se le puede considerar "influencer", por su alto número de seguidores en redes sociales y su alta capacidad para influir en su público, ya que contaba con más de 125.000 seguidores en sus redes sociales. Según los agentes, se valía de esta repercusión y de la influencia que tenía en su comunidad virtual para difundir un discurso dirigido a generar hostilidad y discriminación contra todas las mujeres.

Según fuentes de la Guardia Civil, "esta pluralidad de conductas, con una clara motivación discriminatoria como expresión de la intolerancia por razones de género, son conductas relevantes que generan miedo e inseguridad en el colectivo que conforman las mujeres".

Delitos de odio cometidos a través de internet

La detención se enmarca dentro del trabajo de los Equipos REDO de la Guardia Civil, creados en el contexto del "Plan de actuación de la Guardia Civil ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación", aprobado en abril de 2022. Estos equipos tienen entre sus principales funciones la investigación de delitos de odio cometidos a través de Internet y redes sociales, así como el asesoramiento y la atención personalizada a las víctimas, incluso antes de que se formalice la denuncia.

Además de los equipos REDO, la Guardia Civil cuenta con la figura del Interlocutor Social Territorial, que actúa como punto de contacto a nivel provincial con otras instituciones, organismos y organizaciones de la sociedad civil responsables de la lucha contra los delitos de odio. Esta coordinación permite reforzar la protección a las víctimas y garantizar que las investigaciones se desarrollen con eficacia y con un seguimiento cercano del impacto de los delitos en la sociedad.

Durante el desarrollo de las actuaciones, la Guardia Civil ha mantenido una estrecha colaboración con la Fiscalía Delegada para los Delitos de Odio y contra la Discriminación, asegurando que todas las fases de la investigación se ejecuten conforme a la normativa vigente y con especial atención a la protección del colectivo afectado. El "influencer" detenido se enfrenta a posibles cargos por la difusión de contenidos que constituyen un discurso de odio motivado por razones de género.