Carlos Plá Valencia, 12 FEB 2026 - 13:22h.

Una profesora trató de comprar entradas para "El Cautivo" de Amenábar como actividad complementaria a la lectura de "El Quijote", pero no pudo conseguirlas por comunicarse en valenciano

Se vuelven virales las palabras de una exalumna a una profesora: "Qué gusto da recibir mensajes así"

Compartir







Un centenar de alumnos del IES Benicalap de Valencia se quedaron sin poder realizar una actividad de Castellano porque el cine al que iban a asistir a ver una película se negó a atender a la profesora de la asignatura en valenciano.

Como explican desde el centro, los alumnos están leyendo 'El Quijote' como parte de su programa educativo y la docente había programado la asistencia a los cines Yelmo, en el barrio valenciano de Campanar, para ver la película “El Cautivo” de Alejandro Amenábar como actividad complementaria para poder abordar la figura de Cervantes desde una perspectiva diferente.

Para realizar la reserva de la sala, la profesora se puso en contacto con la gerencia de los cines a través del correo electrónico y la comunicación la realizó en valenciano. Al tratar de confirmar el precio de las entradas y la hora de la sesión, desde la gerencia le contestaron que la solicitud la realizara en castellano porque no entendía el valenciano. La misma respuesta recibió en los siguientes correos y ante la imposibilidad de comunicarse la actividad tuvo que ser suspendida. “La profesora se puso en contacto conmigo para explicarme lo que había sucedido y se trató en el Consejo escolar del centro”, explica Alex Gironés, director del IES Benicalap, que contactó con los cines para formalizar una queja por la discriminación lingüística que entienden que se ha producido. “Contacté con una línea interna de los Cines Yelmo, sin ninguna respuesta. A continuación, realicé una queja al servicio de Atención al Cliente de los cines y me contestaron que iban a aplicar los protocolos que tienen establecidos”, señala.

Agravio a la cultura valenciano

En el IES Benicalap estudian alumnos de cincuenta nacionalidades, se aplica el programa plurilingüe y se potencia el uso del valenciano entre los estudiantes como lengua propia de la Comunidad Valenciana. “Cuando alguien no te atiende en tu idioma en Valencia capital, que según el Estatuto de Autonomía es una zona donde predomina el uso del valenciano, entendemos que hay una discriminación lingüística. No tenemos ninguna intención de ir más allá, salvo denunciar públicamente lo sucedido y ya serán los cines los que consideren que medidas toman porque no venden tornillos, es una entidad cultural”, explica el director.

Desde el Consejo Escolar del instituto entienden que lo sucedido supone un agravio a la cultura valenciana. Desde los Cines Yelmo no se han pronunciado ante lo sucedido y no han dado ninguna respuesta a este medio a pesar de los diferentes intentos de contactar con la gerencia.