Esther Díaz, una profesora de Filosofía de un instituto, ha compartido el mensaje que le ha enviado una antigua alumna por las redes sociales. "Me ha mandado una exalumna su foto de graduada universitaria y me dice que parte de ese logro también es mío", empieza diciendo en su publicación.

La docente no ha podido evitar la emoción al recibir estas emotivas palabras. La exalumna le ha agradecido "haber creído en ella, a veces incluso más que ella misma". "Qué gusto da recibir mensajes así. Ella es maravillosa", ha asegurado Díaz en la plataforma 'X'. El post se ha hecho viral y ya lleva más de un millar de 'me gustas'.

"Una vuelve a recuperar fuerzas y ganas para seguir", ha reconocido la maestra

Una usuaria le ha comentado que se sentía feliz de leer su mensaje: "Qué bonito Esther. Me alegro mucho por ti y por ella". A lo que la docente le ha respondido: "Gracias. Sí, de vez en cuando, llega algún mensaje así y una vuelve a recuperar fuerzas y ganas para seguir. Pero es dura esta profesión y cada día más".

Algunos han dejado su experiencia con esos docentes que les han cambiado la vida. "Yo ya tengo 60 años. Todos los años me reúno con la profe de literatura que me cambió la vida. Enorme agradecimiento a quienes ejercen la docencia de verdad", ha relatado una usuaria llamada Marisa.

Mientras, otros han aprovechado para tirar un poco de humor. "Yo, el día que apruebe las oposiciones, llevaré una caja de bombones a los de la copistería", ha asegurado un internauta. Sin duda, el caso de Esther es una prueba de cómo los profesores pueden dejar huella en el futuro de sus alumnos.