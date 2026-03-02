Se acusa al joven de dejar a un perro peligroso al cuidado de su pareja mientras ella estaba embarazada y desconocía su comportamiento.

Los hechos se remontan a 2019. Elisa Pilarski, embarazada de seis meses, fallecía por las mordeduras provocadas por el perro de su novio, Curtis, un pitbull campeón de mordidas deportivas, perro prohibido en Francia desde 1999, importado ilegalmente desde los Países Bajos y no declarado.

Elisa fue encontrada muerta el 16 de noviembre de 2019 en un bosque de Saint-Pierre d'Aigle, Aisne, cerca de un puesto de caza. Se especuló de inicio con que el ataque sufrido por Elisa, que murió por las hemorragias provocadas por las mordeduras, fuera provocada por los perros de caza. Pero no fue así. Después de haber procedido al estudio de las mandíbulas de los 62 canes de la asociación de caza, ambos veterinarios acusaron a Curtis. El informe descartó además la tesis, según la cual, Curtis habría defendido a la víctima contra los perros de caza.

El novio de la joven tardó más de una hora en pedir ayuda pese a que estaba al teléfono en el ataque

Y un dato más que llena de incertidumbre el caso, desvelado por la acusacióin: Ellul tardó más de una hora en pedir ayuda para su novia embarazada y eso que se encontraba al teléfono con ella mientras luchaba por su vida. Los resultados de los análisis genéticos, comunicados el 3 de noviembre de 2020, confirmaron el parecer de los expertos: se encontró ADN de Curtis sobre el cuerpo de Pilarski, ninguno de los perros de caza.

La Fiscalía de Soissons anunció el martes 20 de agosto el procesamiento de Christophe Ellul por homicidio involuntario. Se acusa al joven de dejar a un perro peligroso al cuidado de su pareja mientras ella estaba embarazada y desconocía su comportamiento , exponiéndola así a "un grave riesgo ".

Christophe Ellul fue imputado en marzo de 2021 "por haber, por torpeza, imprudencia, desatención, negligencia o incumplimiento de una obligación de cuidado o seguridad, causado involuntariamente la muerte" de su pareja. Siempre ha mantenido la inocencia de su perro. La fiscalía pide para él diez años de prisión y una multa de 150.000 euros.