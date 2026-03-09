Carlos Plá Valencia, 09 MAR 2026 - 13:04h.

Los continuos episodios de lluvias intensas han provocado que el arrastre de tierra y sedimentos a la red de abastecimiento, enturbiando el agua potable que llega a las casas

El vertedero de Zaldibar, escenario de un derrumbe mortal y un desastre medioambiental, sigue siendo peligroso seis años después

Compartir







Los vecinos de Vall de Laguar (Alicante) están desesperados, llevan más de un año con problemas de suministro de agua potable, que se agrava en los días posteriores a los episodios de lluvias intensas que provoca que por sus grifos salga un líquido marrón con el que no pueden ducharse, cocinar ni, por supuesto, beber.

Para denunciarlo, un vecino ha hecho público un vídeo en el que se aprecia claramente como el agua que sale del grifo de la cocina es más que turbia. "No se puede vivir ya más así, esto es una pesadilla desde hace un año largo", señala el denunciante junto con las imágenes.

Una situación que iba a solucionarse con la instalación de una planta de filtrado del agua financiada con 600.000 euros por la Diputación de Alicante, pero que ha resultado un fiasco, además de generar un sobrecoste de 400.000 euros, ya que el presupuesto inicial era de 200.000.

Una inversión que no solo no ha mejorado la calidad del agua no solo no ha mejorado, sino que ha llegado a empeorar, haciendo imposible su consumo.

Las lluvias enturbian el agua

Los continuos episodios de lluvias intensas de los últimos meses han provocado que el arrastre de tierra y sedimentos a la red de abastecimiento, enturbiando el agua potable que llega a las casas.

La intensidad del problema obligó al Ayuntamiento de la Vall de Laguar a contratar un camión cisterna en enero para abastecer de agua potable a los vecinos de la población en diferentes zonas del término municipal que llegaron a estar durante 2025 más de 200 días sin agua potable. Los vecinos denuncian que están ante un escenario más propio de un país subdesarrollado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta situación resulta especialmente llamativa en una población que ha sido considerada una reserva hídrica de la comarca alicantina de la Marina Alta, llegando incluso a abastecer a otros municipios.

Hartos de la situación, los vecinos de la Vall de Laguar, que está compuesto por tres núcleos urbanos (Fleix, Campell y Benimaurell) han puesto en marcha una campaña en Change.org para exigir soluciones y poder contar con agua limpia y, lógicamente, potable. "Apelamos al Ayuntamiento de Vall de Laguar y a las administraciones correspondientes para que tomen medidas urgentes. Exigimos que se realicen inversiones necesarias en infraestructura y mantenimiento para garantizar el abastecimiento de agua que cumpla con los estándares de calidad adecuados".