Carlos Plá Valencia, 22 MAR 2026 - 19:00h.

Por este punto circulan una media de 15 millones de vehículos al año, un volumen de tráfico que genera retenciones kilométricas y obliga a los conductores a prestar máxima atención

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El kilómetro 0 de la A-77 de Alicante se ha convertido en el tramo con más fallecidos de toda la red viaria española. Así lo revela el estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha analizado la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado entre 2020 y 2024, a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El informe señala que en solo cinco años han fallecido en ese punto negro 143 personas en 91 accidentes. Detrás de esta elevada siniestralidad se encuentra una gran rotonda con vías de salida y otras tantas de incorporación, bautizada por los conductores que transitan por la vía como “la turbo-rotonda”.

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En este punto circulan una media de 15 millones de vehículos al año y confluyen los conductores que entran en la ciudad de Alicante, los que se dirigen a la universidad, a un polígono industrial y los que acceden o abandonan la autovía Alicante-Murcia.

Un volumen de tráfico que genera retenciones kilométricas y que obliga a los conductores a prestar máxima atención.

Por estos motivos, la Automovilistas Europeos Asociados recomienda que se debería mejorar la señalización, la visibilidad y la gestión del tráfico interno.

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No obstante, el kilómetro 0 de la A-77 en Alicante no es el más peligroso según el Índice de Peligrosidad Medio (IPM), que mide el riesgo en función del tráfico. Este índice coloca a la cabeza los kilómetros 55 (Arroes) y 59 (Venta la Esperanza en Quintueles, en el cruce con la carretera a Quintes) de la N-632, carretera que comunica Villaviciosa con Gijón (Asturias), con un índice de peligrosidad que supera en 167 veces la media nacional.

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Las carreteras más peligrosas en la Comunidad Valenciana

Los otros tres tramos más peligrosos de la red viaria valenciana también se encuentran en Alicante. Concretamente, el kilómetro 88 de la N-332, situado en Sant Joan suma 65 fallecidos en 41 siniestros en el mismo periodo. En tercer lugar, el kilómetro 697 de la nacional 340 a su paso por Albatera, registra un total de 27 muertos en 14 accidentes. Unos kilómetros más adelante en la misma vía a su paso por Elche, concretamente en el kilómetro 730, se ha contabilizado 26 fallecidos en 23 siniestros.