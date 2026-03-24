La jueza de la dana cita a declarar como testigo al expresident Carlos Mazón

La jueza de Catarroja ha acordado citar como testigo, aún sin fecha, al expresident

Carlos Mazón no será investigado por su gestión de la DANA tras la decisión del Tribunal Superior valenciano

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La titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha acordado citar a declarar como testigo al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

Así lo ha decidido en un auto notificado este martes a las partes, en la que la magistrada argumenta que el auto emitido recientemente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después de que ella elevara una exposición razonada para solicitar que Mazón fuera investigado, "excluye" su "responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante", según ha informado el TSJCV en un comunicado.

La instructora precisa que "no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa" (en el envío del ES-Alert). De este modo, "no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales de Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical", concluye.

El auto establece que su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicos del 29 de octubre de 2024 relacionados con la dana se efectuará una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza.

Una nueva manifestación en Valencia exigirá que Mazón entregue su acta de diputado

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat, junto con asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV) han convocado para este sábado, 28 de marzo, una nueva manifestación en València con el objetivo de exigir que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón entregue su acta de diputado y testifique en los juzgados de Catarroja, ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

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El motivo principal de esta manifestación, prevista a las 18 horas y con salida desde la Plaza del Ayuntamiento, es el mismo que en movilizaciones anteriores desde que Mazón dimitió: le reclaman su acta de diputado y que no mantenga sus "privilegios" económicos y judiciales.

Al respecto, hace unas semanas, la jueza de Catarroja elevó exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que imputara a Mazón, órgano responsable al ser el 'expresident' aforado. Sin embargo, el tribunal valenciano no observó en este momento indicios suficientes de responsabilidad penal y consideró necesario que el procedimiento siguiera instruyéndose en Catarroja.