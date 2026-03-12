Sagrario ha decidido dejar en herencia su perra Dana al peluquero del animal, Eduardo: "Si ella muere, no tengo corazón a que se quede en la calle"

¿Se puede dejar en herencia un perro o un gato? Esto dice la ley

Se denominan abogados de familia 'multiespecie'. Es un nuevo tipo de colegiados especializados, por ejemplo, en redactar testamentos en los que queda como beneficiario un animal. La ley en España lo permite desde que se reconoció a las mascotas como seres sintientes. Informa en el vídeo N. Cons y L. Esteban.

No se les puede dejar la herencia, pero sí incluirlos en el legado y destinar una cantidad de dinero para el animal a cargo de un administrador, como es el caso de Dana. Esta perrita no lo sabe, pero a su nombre hay escrito todo un legado, aunque al tratarse de una mascota, alguien tiene que encargarse de que pueda disfrutarlo.

"Hemos establecido que el peluquero de Dana sea la persona que cuide de ella", explica Sagrario. Eduardo, el peluquero, atiende a Dana desde hace casi 10 años: "Si le pasa algo, yo no tengo corazón para que Dana se hubiera quedado en la calle porque Dana es una perra muy especial", dice el profesional

El motivo, más allá del cariño, es querer garantizar un buen futuro a un miembro más de la familia: "Desde la reforma de la ley tenemos una nueva legislación que les da amparo. En España, los animales de la familia no pueden heredar, pero si tú puedes nombrar a quien quieras", explica Olga Ortiz, abogada de familia.

Los condicionantes de esta herencia

Se conoce cómo legado con carga, dejar una cantidad de dinero a alguien con la obligación de destinarlo al cuidado del animal. Aunque muy pocos dueños lo saben, esto es posible en España desde 2021 y hay manera de comprobar si se cuida realmente del animal.

Lo que ponemos en esos es que muera de muerte natural, porque claro, la picaresca es la picaresca y de repente el perro al día siguiente fallece", añade la abogada. La reforma no solo deja de considerar cosas a las mascotas, sino que las incluye también en documentos tan importantes como custodias compartidas.

"Es verdad que no puede compararse con menores, pero sí que es verdad que el régimen jurídico que se les aplica es parecido al de menores". Actualizaciones necesarias para cuidar de estos miembros de la familia, incluso cuando sus dueños ya no puedan hacerlo.